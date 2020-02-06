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7 февраля • обновлено в 07:41
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Били ногами в живот: на Закарпатье копы подрались с пассажирами авто. Фото

2.3т
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В городе Мукачево Закарпатской области три сотрудника патрульной полиции якобы незаконно остановили автомобиль и избили водителя, его жену и тестя.

Подозрение в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, им объявило Государственное бюро расследований, о чем сообщает пресс-служба органа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел 7 января. Исполняющий обязанности заместителя командира взвода совместно с патрульным остановили автомобиль Citroen. Во время проверки автомобиля один из правоохранителей по неизвестным причинам применил слезоточивый газ. Один из пассажиров начал обороняться, после чего копы якобы принялись его избивать.

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На Закарпатье патрульные устроили драку с пассажирами авто (иллюстрация)

На Закарпатье патрульные устроили драку с пассажирами авто (иллюстрация)

favoritekherson.co

Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и, по данным ГБР, присоединились к избиению гражданина. Кроме того, один из полицейских ударил ногой в живот жену пассажира, которая вышла из машины.

При этом портал Mukachevo.net представил другую версию событий: водитель и пассажиры якобы сами набросились на патрульных. По версии патрульных, после остановки автомобиля пассажиры начали вести себя агрессивно, хватая полицейских за одежду. У патрульных врачи диагностировали ушиб колена и ссадины лица.

В Мукачево патрульные подрались с водителем и пассажирами авто

В Мукачево патрульные подрались с водителем и пассажирами авто

Mukachevo.net

В Мукачево патрульные подрались с водителем и пассажирами авто

В Мукачево патрульные подрались с водителем и пассажирами авто

Mukachevo.net

И.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двое его подчиненных были отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников и остался без должности.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
полиция Государственное Бюро Расследований
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укроиньские "копы". Анекдот.
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