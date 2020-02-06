Били ногами в живот: на Закарпатье копы подрались с пассажирами авто. Фото

В городе Мукачево Закарпатской области три сотрудника патрульной полиции якобы незаконно остановили автомобиль и избили водителя, его жену и тестя.

Подозрение в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, им объявило Государственное бюро расследований, о чем сообщает пресс-служба органа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел 7 января. Исполняющий обязанности заместителя командира взвода совместно с патрульным остановили автомобиль Citroen. Во время проверки автомобиля один из правоохранителей по неизвестным причинам применил слезоточивый газ. Один из пассажиров начал обороняться, после чего копы якобы принялись его избивать.

На Закарпатье патрульные устроили драку с пассажирами авто (иллюстрация) favoritekherson.co

Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и, по данным ГБР, присоединились к избиению гражданина. Кроме того, один из полицейских ударил ногой в живот жену пассажира, которая вышла из машины.

При этом портал Mukachevo.net представил другую версию событий: водитель и пассажиры якобы сами набросились на патрульных. По версии патрульных, после остановки автомобиля пассажиры начали вести себя агрессивно, хватая полицейских за одежду. У патрульных врачи диагностировали ушиб колена и ссадины лица.

В Мукачево патрульные подрались с водителем и пассажирами авто Mukachevo.net

В Мукачево патрульные подрались с водителем и пассажирами авто Mukachevo.net

И.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двое его подчиненных были отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников и остался без должности.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!