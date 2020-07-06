В Мукачево из гранатомета расстреляли развлекательный комплекс. Фото и видео ЧП
В Мукачево Закарпатской области неизвестные из гранатомета расстреляли здание развлекательного комплекса "Аква Сити".
Как сообщает "Mukachevo.net" происшествие случилось в ночь на 6 июля на окраине города.
Отмечается, что взрывом повреждено 7-9 стеклянных панелей здания и беседки. Также на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался.
Журналист Виталий Глагола в Телеграм-канале добавил, что выстрелы из гранатомета производили с расстояния в несколько десятков метров.
"Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев внутрь. Повредило только несколько стеклянных панелей. Насколько мне известно, владелец здания просто бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а как раз "охраной бизнеса" занимается Артур Пашкуляк, которого подстрелили в феврале 2020 году в Мукачево", – говорится в сообщении.
В "Аква Сити" подтвердили, что их комплекс обстреляли. По словам работника, неизвестные стреляли около 3:00 часа ночи, передает ТСН.
"На момент обстрела работников комплекса в здании не было, только охрана была на улице. Относительно того, кто совершил обстрел, предположений нет. Владелец комплекса очень хороший человек, строил его годами и вложил в это душу. Кто мой совершить нападение – неизвестно", – отмечено в сообщении.
Позже в ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что по данному факту начато расследование.
"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный попала из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша", – указано в информации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ писали, что перестрелка в Мукачево, в ходе которой пострадал бизнесмен Артур Пашкуляк, произошла на фоне разборок между местными кланами.
Полиция проинформировала, что в ходе стрельбы пострадали 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они находятся в медучреждениях. Один из них в реанимации, его состояние тяжелое.
Активист Сергей Самиляк из Мукачево заявил, что в городе фактически криминогенная катастрофа.
Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.