В Мукачево из гранатомета расстреляли развлекательный комплекс. Фото и видео ЧП

В Мукачево Закарпатской области неизвестные из гранатомета расстреляли здание развлекательного комплекса "Аква Сити".

Как сообщает "Mukachevo.net" происшествие случилось в ночь на 6 июля на окраине города.

Отмечается, что взрывом повреждено 7-9 стеклянных панелей здания и беседки. Также на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался.

Следы от взрыва Телеграм/Виталий Глагола

Журналист Виталий Глагола в Телеграм-канале добавил, что выстрелы из гранатомета производили с расстояния в несколько десятков метров.

Поврежденное здание Телеграм\Виталий Глагола

"Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев внутрь. Повредило только несколько стеклянных панелей. Насколько мне известно, владелец здания просто бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а как раз "охраной бизнеса" занимается Артур Пашкуляк, которого подстрелили в феврале 2020 году в Мукачево", – говорится в сообщении.

В "Аква Сити" подтвердили, что их комплекс обстреляли. По словам работника, неизвестные стреляли около 3:00 часа ночи, передает ТСН.

"На момент обстрела работников комплекса в здании не было, только охрана была на улице. Относительно того, кто совершил обстрел, предположений нет. Владелец комплекса очень хороший человек, строил его годами и вложил в это душу. Кто мой совершить нападение – неизвестно", – отмечено в сообщении.

Позже в ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что по данному факту начато расследование.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный попала из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша", – указано в информации.

Комплекс "Аква Сити" Телеграм/Виталий Глагола

Поврежденный комплекс "Аква Сити" Телеграм/Виталий Глагола

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