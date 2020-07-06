В Мукачево из гранатомета расстреляли развлекательный комплекс. Фото и видео ЧП

В Мукачево, Закарпатской области, неизвестные из гранатомета расстреляли здание развлекательного комплекса "Аква Сити".

Как сообщает "Mukachevo.net" происшествие случилось в ночь на 6 июля на окраине города.

Отмечается, что взрывом повреждено 7-9 стеклянных панелей здания и беседки. Также на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался.

Следы от взрыва Телеграм\Виталий Глагола

В полиции области информации о происшествии нет.

Журналист Виталий Глагола в Телеграм-канале добавил, что выстрелы из гранатомета производили с расстояния в несколько десятков метров.

Поврежденное здание Телеграм\Виталий Глагола

"Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев внутрь. Повредило только несколько стеклянных панелей. Насколько мне известно, владелец здания просто бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а как раз "охраной бизнеса" занимается Артур Пашкуляк, которого подстрелили в феврале 2020 году в Мукачево", – говорится в сообщении.

Комплекс "Аква Сити" Телеграм\Виталий Глагола

Поврежденный комплекс "Аква Сити" Телеграм\Виталий Глагола

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