В Мукачево из гранатомета расстреляли развлекательный комплекс. Фото и видео ЧП
В Мукачево из гранатомета расстреляли здание.
В Мукачево, Закарпатской области, неизвестные из гранатомета расстреляли здание развлекательного комплекса "Аква Сити".
Как сообщает "Mukachevo.net" происшествие случилось в ночь на 6 июля на окраине города.
Отмечается, что взрывом повреждено 7-9 стеклянных панелей здания и беседки. Также на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался.
Следы от взрыва Телеграм\Виталий Глагола
В полиции области информации о происшествии нет.
Журналист Виталий Глагола в Телеграм-канале добавил, что выстрелы из гранатомета производили с расстояния в несколько десятков метров.
Поврежденное здание Телеграм\Виталий Глагола
"Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев внутрь. Повредило только несколько стеклянных панелей. Насколько мне известно, владелец здания просто бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а как раз "охраной бизнеса" занимается Артур Пашкуляк, которого подстрелили в феврале 2020 году в Мукачево", – говорится в сообщении.
Комплекс "Аква Сити" Телеграм\Виталий Глагола
Поврежденный комплекс "Аква Сити" Телеграм\Виталий Глагола
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ писали, что перестрелка в Мукачево, в ходе которой пострадал бизнесмен Артур Пашкуляк, произошла на фоне разборок между местными кланами.
Полиция проинформировала, что в ходе стрельбы пострадали 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они находятся в медучреждениях. Один из них в реанимации, его состояние тяжелое.
Активист Сергей Самиляк из Мукачево заявил, что в городе фактически криминогенная катастрофа.
Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.