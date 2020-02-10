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10 февраля • обновлено в 11:38
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Геннадий Москаль
Геннадий Москаль
Политик Все статьи автора

В Мукачево имеем спектакль

4.1т

В пятницу, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой были ранены 2 человека. По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в городе ввели усиленные меры безопасности. Задержаны 7 жителей Закарпатья и Винничины, подозреваемые в совершении преступления.

Я не знаю, кто за этим стоит, но я знаю, что киллеров так не ловят. Киллеров ловят не с барабанами с Нацгвардией, КОРДами и бронетранспортерами, а ловят в тишине. Ловят профессиональные, специально обученные работники, которых сегодня, к сожалению, в Министерстве внутренних дел нет.

Поэтому вот такой имеем спектакль. Почитайте сводки. По всей Украине такие расстрелы происходят почти каждый день. Но такой реакции на них нет нигде. Надо раскрывать. Только кто это будет раскрывать?

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Если некому раскрывать, тогда в бой идут бронетранспортеры, КОРДы, Нацгвардия. Барабанщики и оркестры еще не выиграли ни одного боя в условиях войны.

Что касается задержанных, то это левые пассажиры. Если их послали в Мукачево, то что они делали в Воловецком районе на границе с Львовской областью?

Там скоро пройдут местные выборы. Поэтому местная власть развернула бурную деятельность, обратилась в МВД, к президенту, не знаю, к кому. И было организовано шоу.

Киллеров так не ловят

Киллеров так не ловят

Это шоу нужно местной власти, чтобы показать, как здорово они наводят порядок. А то, что не будет никакого результата, это мало кого интересует.

Это регион сложный, и надо к нему подходить с умом – и в раскрытии преступлений, и в других проблемах, экономических, социальных, языковых и тому подобных.

Но каких-то сепаратистских движений я в этом регионе не допускаю. Это всё придумано. В Украине были и есть люди, которые привыкли постоянно с чем-то бороться. Если не с чем бороться, значит, надо что-то придумать. А победить или не победить в этой борьбе – это уже тоже никого не интересует.

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Главное – процесс борьбы. С пятой колонной, с сепаратистами, с венгерскими и румынскими паспортами. А то, что Россия почти дооформила Луганскую и Донецкую области, это никого не интересует.

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Автор
Геннадий Москаль Геннадий Москаль
Темы
Стрельба в Мукачево 2020 Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины КОРД
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Впервые Мукачево был упомянут в хронике «Деяния венгров», описывающей переход венгров через Карпаты и заселение ими Подунавья в 896 году." :-)))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Трубицын Александр,а в это время на территории нынешней Мацквы квакали жабы на болотах.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
МУКАЧЕВО - ВЕНГЕРСКИЙ ГОРОД! :-)))
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