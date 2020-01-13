В Москве второй раз арестовали олигарха Фукса

Таганский суд Москвы во второй раз заочно арестовал российско-украинского олигарха Павла Фукса по делу о мошенничестве его компании MosCityGroup.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева в понедельник, 13 января. "Павла снова арестовали заочно", – сказал он.

Напомним, 11 ноября Московский городской суд отменил постановление Таганского райсуда о заочном аресте Фукса, которого обвиняли в мошенничестве минимум на 7 млрд рублей при строительстве элитного жилого комплекса Sky House в Москве.

Дело по Фуксу было открыто в конце декабря 2018 года. Минувшей осенью его также объявили в международный розыск.

В Москве второй раз арестовали Фукса

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.

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