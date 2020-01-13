В Москве второй раз арестовали олигарха Фукса

Таганский суд Москвы во второй раз заочно арестовал российско-украинского олигарха Павла Фукса по делу о мошенничестве его компании MosCityGroup.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева в понедельник, 13 января. "Павла снова арестовали заочно", – сказал он.
Напомним, 11 ноября Московский городской суд отменил постановление Таганского райсуда о заочном аресте Фукса, которого обвиняли в мошенничестве минимум на 7 млрд рублей при строительстве элитного жилого комплекса Sky House в Москве.
Дело по Фуксу было открыто в конце декабря 2018 года. Минувшей осенью его также объявили в международный розыск.
В Москве второй раз арестовали Фукса
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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