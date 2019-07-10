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В Москве возле Кремля прошел митинг жителей Крыма: задержаны 7 человек

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В Москве (Россия) на Красной площади 10 июля собрался митинг в поддержку арестованных крымских татар на оккупированном полуострове.

Московская полиция задержала семь участников акции, сообщила Александра Крыленкова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Задержаны семь человек. Гафаров Сияр Рустемович, Люманов Эскендер Изетович, Решат Эмирусеинов (отец политзаключенного), Сейтумеров Энвер, активист национального движения и учитель истории, Абдураманов Февзи, Ниметуллаев Синавер, Джемилев Сейран", – уточнила она.

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На опубликованных ею фото видно, что колонна участников акции выстроилась вдоль Кремля с плакатами "Наши дети – не террористы!" и "Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием". Также на них были призывы прекратить репрессии на оккупированном полуострове.

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Facebook Sasha Krylenkova

Митингующие пришли выразить протест против задержания 63 крымских татар, которых обвиняют в якобы участии в террористической организации. 11 июля Верховный суд России рассмотрит апелляцию четырех осужденных.

Митинг крымских татар

Митинг крымских татар

Facebook Sasha Krylenkova

Как писал OBOZREVATEL, 9 июля в Крыму на пляже поселка Николаевка (Симферопольский район) обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти: к его ногам была привязана гиря. Погибшем оказался 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в Крыму в апреле 2019 года.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия Москва
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