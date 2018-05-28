В Москве суд арестовал украинского нардепа

Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата от "Народного фронта", члена коллегии МВД Украины и бывшего советника главы министерства Антона Геращенко.

Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

При этом она уточнила, что решение было вынесено 22 мая.

По словам Царевой, против Геращенко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет), максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

"Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России", — сообщила Царева.

Позже на свой арест отреагировал и сам Геращенко, заявив, что это "высокая оценка борьбы за защиту интересов Украины против российской агрессии".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского депутата в октябре 2015 года. Правоохранители тогда заявляли, что Геращенко опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сетей, где публично призвал пользователей предоставлять известную им информацию о российских военных, участвующих в операции в Сирии.

По мнению Следственного комитета, "фактически Геращенко поддержал и распространил идею своего собеседника в социальной сети о том, что таким образом "террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата".

Напомним, в апреле 2018 года СК России также начал расследование и в отношении главы МВД Арсена Авакова — он стал фигурантом дела о воспрепятствовании голосованию на выборах президента России.