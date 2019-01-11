В Москве похитили организатора убийства Вороненкова: стали известны мотивы

Существует две версии похищения украинского криминального авторитета и главного фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — Юрия Василенко в Москве.

"Самая вероятная версия – это то, что зачищают свидетелей. Хотя тут есть развилка, либо кто-то вышел на Василенко, кто хочет получить от него информацию по убийству Вороненкова, либо это люди заказчика убийства, который хочет обрубить все концы", – заявила в комментарии OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Денис Вороненков ТАСС

Как объяснила россиянка, в РФ развернулась нешуточная война между различными спецслужбами: "Там и ФСБ, и МВД, и СВР, и Россгвардия, все воюют со всеми".

В этом контексте в истории может быть замешан и генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает заказчиком убийства Вороненкова.

Как сообщила Курносова, сегодня стало известно о том, что одного из фигурантов дела "Трех китов" Дениса Сугробова, которое расследовал экс-депутат Госдумы Вороненков, перевели из колонии строгого режима в Рязанскую колонию для правоохранителей. Ходят слухи о том, что его могут освободить условно-досрочно. Правоохранитель стал жертвой тогдашних войн между спецслужбами, и сейчас же могут возникнуть дополнительные проблемы Феоктистова.

"Именно в разрезе войн между спецслужбами, кто-то может собирать дополнительный компромат на Олега Феоктистова, иметь на него доказательную базу, чтобы в дальнейшем как-то использовать. Не исключаю и той версии, что у Дениса Вороненкова могли остаться влиятельные друзья, которые тоже хотят получить больше информации о его убийстве", – говорит Курносова.

По ее мнению, ранее в информации Василенко не было необходимости, а с учетом войн спецслужб, сейчас эту информацию можно продать гораздо дороже.

Заказчики и организаторы убийства Вороненкова Пресс-служба ГПУ

Как известно, "Три кита" — название торгового комплекса по реализации мебели. Огласку комплекс получил из-за того, что в результате коррупционного скандала столкнулись интересы силовых и таможенных органов России. Суть скандала в том, что через комплекс осуществлялась контрабанда итальянской мебели путем занижения ее веса, в результате чего стоимость товара падала в 3-7 раз.

Дело рассматривали в течение восьми лет. В результате своих постов лишились 19 высокопоставленных чиновников таможни, прокуратуры, ФСБ и других государственных органов.

В расследовании по делу "Трех китов" участвовал тогда и Денис Вороненков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

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