Прокуратура Киева высказалась о похищении в деле Вороненкова

Прокуратура Киева ничего не знает о похищении в Москве уроженца Харькова Юрия Василенко. Однако украинские правоохранители действительно разыскивают его по подозрению в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве.

Денис Вороненков Comments

Об этом изданию "Интерфакс" сообщила пресс-секреталь прокуратуры г. Киева Надежда Максимец.

"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

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