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Прокуратура Киева высказалась о похищении в деле Вороненкова

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Прокуратура Киева ничего не знает о похищении в Москве уроженца Харькова Юрия Василенко. Однако украинские правоохранители действительно разыскивают его по подозрению в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве.

Денис Вороненков

Денис Вороненков

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Об этом изданию "Интерфакс" сообщила пресс-секреталь прокуратуры г. Киева Надежда Максимец.

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"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - уточнила она.

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Тема
Убийство Дениса Вороненкова
Персона
Денис Вороненков
Место
Украина
Теги
прокуратура КиеваубийствоУкраинаРоссия
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