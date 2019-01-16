В Москве откроют "МИД Приднестровья" с руководством из "ДНР": стало известно имя

В Москве откроют представительство непризнанного Приднестровья, которое возглавит бывший "вице-премьер" и "глава МИД" террористической "ДНР" Александр Караман, включенный в санкционные списки ЕС.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на сообщение "приднестровского МИД".

Как рассказал "глава приднестровского МИД" Виталий Игнатьев, представительство также позволит "активизировать стратегическое партнерство с Россией".

Виктор Караман УП

"Это важный шаг в направлении интеграции, взаимодействия Приднестровья с Российской Федерацией", — заявил он.

О работе нового представительства сообщил и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.

"Каждый гражданин ПМР сможет подать в данное представительство заявление, и ему будет оказана помощь, в зависимости от ситуации", — рассказал он, добавив, что будет проводить там встречи и консультации с соотечественниками.

В этом месяце в Москве откроется Представительство Приднестровья. Его главная цель – защита интересов наших граждан, находящихся в России.https://t.co/H8XpEZsROX — МИД ПМР (@MIDPMR) 10 января 2019 г.

Справка: Виктор Караман с 1991 по 2001 годы занимал пост "вице-президента Приднестровья".

В 2014 году Караман покинул непризнанное Приднестровье, а летом того же года объявился в так назіваемой Донецкой народной республике, где занял пост "вице-премьера по социальным вопросам", а позже — "главы МИДа". С ноября 2014-го по декабрь 2015 года Караман руководил "аппаратом Совета министров ДНР", затем уехал в Россию.

Александр Караман включен в санкционные списки Евросоюза и США в связи с событиями на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года Приднестровье отказалось от вывода войск РФ.

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