"Достаточно перекрасить в желто-голубой": в Москве оставили громкое послание об Украине

Неизвестные оставили надпись "Слава Украине!" на одной из детских площадок в столице России Москве.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Цимбалюк. Он также показал соответствующее фото. "Новый уровень подготовки к "нормандской встрече", – пошутил он о том, что в московском парке "начали действовать украинские партизаны".

"Возможно, в этих местах будут установлены радиомаяки для того, чтобы пилоты НАТО не промахнулись", – продолжил он.

Иллюстрация. Флаги Украины и России 112 Украина

Telegram-канал Романа Цимбалюка

Цимбалюк добавил, что "ненавистники его журналистского таланта" могут заявить, что фразу якобы написал он. "Но мне этого не надо", – отметил журналист.

"Важно другое, что я не один в этом большом городе, и может быть, это надпись в один прекрасный день будет красоваться на кремлевской стене. Хотя это уже перебор. Мы же не варвары – достаточно перекрасить ее в желто-голубой цвет. Слава Украине!" – подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено расписание президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите".

Глава России Владимир Путин подтвердил, что планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с Зеленским.

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