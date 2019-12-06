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7 декабря • обновлено в 01:59
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"Достаточно перекрасить в желто-голубой": в Москве оставили громкое послание об Украине

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Неизвестные оставили надпись "Слава Украине!" на одной из детских площадок в столице России Москве.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Цимбалюк. Он также показал соответствующее фото. "Новый уровень подготовки к "нормандской встрече", – пошутил он о том, что в московском парке "начали действовать украинские партизаны".

"Возможно, в этих местах будут установлены радиомаяки для того, чтобы пилоты НАТО не промахнулись", – продолжил он.

Иллюстрация. Флаги Украины и России

Иллюстрация. Флаги Украины и России

112 Украина

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"Достаточно перекрасить в желто-голубой": в Москве оставили громкое послание об Украине

Telegram-канал Романа Цимбалюка

Цимбалюк добавил, что "ненавистники его журналистского таланта" могут заявить, что фразу якобы написал он. "Но мне этого не надо", – отметил журналист.

"Важно другое, что я не один в этом большом городе, и может быть, это надпись в один прекрасный день будет красоваться на кремлевской стене. Хотя это уже перебор. Мы же не варвары – достаточно перекрасить ее в желто-голубой цвет. Слава Украине!" – подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено расписание президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите".

Глава России Владимир Путин подтвердил, что планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с Зеленским.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия Москва
Теги
фотосессия Слава Украине!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"в Москве оставили громкое послание об Украине..." Громкое послание мелкими буковками на детской площадке. Ну шо, на безпереможье и это перемога
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"слава украине" и "физика гoвно"... эти надписи так мило и гармонично смотрятся рядом. Сам ушастый, поди, и накорябал для репортажу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора идти на москву
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кожедуб ruslan, шизик, ты это годами талдычишь. Бери котомку, привязывай её к палке и иди. На Москву. Улицы будешь там мести или бетон мешать. Короче, пользу приносить.
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