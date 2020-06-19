В Москве нашлись церковные сокровища, пропавшие из киевских храмов. Фото

В Государственном историческом музее РФ обнаружились 57 драгоценных предметов из Софийского и Успенского соборов Киева.

Все вещи из золота, серебра и драгоценных камней ранее считались пропавшими, сообщил в Facebook украинский археолог Тимур Бобровский.

"Только что я нашел клад из 57 драгоценных предметов. Очень ценный и почти неожиданный. Бесцененный для украинской истории, с выдающимся провенансом. Это преимущественно церковные вещи из ризниц Софийского и Успенского соборов Киева. Большинство из них ранее считались безвозвратно утраченными. Но оказалось, что они сохранились. К сожалению, не у нас, – в фондах Государственного исторического музея РФ в Москве. Но сохранились. Не уничтоженные. И это очень радует. Надеюсь, что "моя" находка пригодится всем, кто не равнодушен к украинскому наследию. И, похоже, "там" еще немало сокровищ", – говорится в сообщении.

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Он отметил, что нашел пропажу после того, как на сайте российского музея выложили оцифрованные экспонаты музея – всего заявлено более 900 тысяч единиц.

"Из 119 предметов, указанных в каталоге по данным 1930-х гг., мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 "киевских" вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции", – акцентировал ученый.

Также Бобровский опубликовал некоторый перечень предметов. На каждой иллюстрации: слева – архивные фото предметов 1930-х гг., когда они еще были в Киеве, справа – современный их вид в московском музее.

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

Церковные драгоценности (Фото: Facebook Тимур Бобровский)

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