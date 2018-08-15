Флаг со свастикой и оружие: раскрыта тайна опасной находки в камере "торнадовцев"

В Министерстве юстиции завершилось служебное расследование в отношении двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые способствовали передаче в камеру заключенным бывшим бойцам "Торнадо" запрещенных предметов .

"Расследование завершилось, материалы уже переданы в военную прокуратуру, именно они уже будут оказывать правовую оценку", - сказал в комментарии OBOZREVATEL представитель заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По его словам, военная прокуратура будет делать выводы на основе переданных материалов от Минюста, а также проводить собственное расследование действий сотрудников СИЗО, которые способствовали "торнадовцам", чтобы они все оказались в одной камере и доставляли запрещенные предметы.

"Важный момент - речь идет как об уголовной ответственности, так и об административной. Если наши сотрудники помогали "торнадовцам" в изготовлении взрывных пакетов или в снабжении веществ, из которых они изготавливались, или же наши сотрудники передали телефоны, или еще что-то - это разная ответственность, и именно военная прокуратура будет оказывать правовую оценку", - сообщил Маслак.

Что касается подозреваемых работников, то по информации представителя заместителя министра юстиции, они отстранены от работы. Для того, чтобы их освободить от должности, министерству нужны законные основания.

"Это минимум, который может быть. В любом случае они понесут наказание. Нам нужно разобраться, кто и что делал. Нам очень важно понять, владело ли руководство СИЗО этой информацией. Если оно знало о том, что готовятся массовые беспорядки, то руководство также понесет ответственность", - добавил Маслак.

Он также сообщил, что за 2018 год было проведено более 150 тыс. обысков в камерах, изъято более 10 тыс. мобильных телефонов, почти 300 тыс. наличности, наркотические средства и холодное оружие.

"В том году мы передали материалы по 100 делам, где фигурировали наши сотрудники. В этом году, если не ошибаюсь, по 56 делам люди уже получили приговоры в судах", - рассказал Маслак.

Найдены запрещенные вещи в камере екс-бойцов "Торнадо" Фото: Twitter Лариса Сарган

Найдены запрещенные вещи в камере екс-бойцов "Торнадо" Фото: Twitter Лариса Сарган

Найдены запрещенные вещи в камере екс-бойцов "Торнадо" Фото: Twitter Лариса Сарган

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 9 августа, арестованные бывшие бойцы расформированной роты МВД "Торнадо" , которые находятся в Лукьяновском СИЗО Киева, отказались выходить из своих камер для дальнейшего этапирования и забаррикадировались там.

По данным Военной прокуратуры Киевского гарнизона, "экс-торнадовцы" готовили массовые беспорядки.

Во время следственных действий арестованные облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь. Также в правоохранителей были брошены самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами. В результате силовики получили телесные повреждения.

Во время обысков в камере экс-бойцов нашли флаг со свастикой, ножи, биты, веревки, алкоголь и другие запрещенные вещи.