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В Минске возобновляются переговоры по Донбассу: Зеленский готовит новую команду

1.3тЧитать материал на украинском

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по ситуации на Донбассе должны возобновиться 5 июня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ". "Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", – подчеркнул он.

По его словам, на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

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Переговоры в Минске

Переговоры в Минске

belprauda.org

"Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Администрации президента Украины допускают телефонные переговоры главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

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Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир ЗеленскийПавел Климкин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще я думаю России надо прекратить этот онанизм...и забыть этот формат...Толку ноль
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А дура падающая на колени...там будет??????
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Montana Tony
Montana Tony
Толку от этих переговоров если укро нацистские выблядки все равно не выполняют Минские соглашения
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