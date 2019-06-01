В Минске возобновляются переговоры по Донбассу: Зеленский готовит новую команду

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по ситуации на Донбассе должны возобновиться 5 июня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ". "Минский площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", – подчеркнул он.

По его словам, на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

Переговоры в Минске belprauda.org

"Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Администрации президента Украины допускают телефонные переговоры главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

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