Военная угроза растет: в Минобороны назвали новый плацдарм агрессии России

В Черном и Азовском морях постоянно растут военные угрозы для Украины по вине Российской Федерации. Так, страна-агрессор препятствует свободе судоходства и развитию украинской морской индустрии.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам 3-й Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

"Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии", – отметил он.

Корабли России в Черном море Укринформ

Загороднюк также подчеркнул, что решить эти проблемы без усиления ВМС ВСУ невозможно и напомнил, что Россия постоянно устраивает провокации в акватории Черного и Азовского морей.

"Россия блокирует значительные участки акватории, начинает учения, которые в действительности проводятся для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству", – цитирует слова чиновника пресс-служба Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Скадовск Херсонской области на админгранице с оккупированным Россией Крымом существует большая дыра, через которую могут совершить прорыв российские военные. Об этом предупредили морские пехотинцы, которые несут там службу.

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