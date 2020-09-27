В Минобороны рассказали о состоянии курсанта, выжившего в крушении Ан-26

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом, все еще находится в состоянии средней тяжести.

В то же время медики дают положительные шансы на его выздоровление. О самочувствии парня рассказал старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, передает пресс-служба Минобороны.

Вячеслав Золочевский выжил после катастрофы Ан-26 в Чугуеве

"Сейчас состояние оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к..." – говорится в сообщении.

По словам военного медика, Вячеслав чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными. Кроме того, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

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