В Минобороны рассказали о состоянии курсанта, выжившего в крушении Ан-26
Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом, все еще находится в состоянии средней тяжести.
В то же время медики дают положительные шансы на его выздоровление. О самочувствии парня рассказал старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, передает пресс-служба Минобороны.
"Сейчас состояние оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к..." – говорится в сообщении.
По словам военного медика, Вячеслав чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными. Кроме того, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Оказалось, что в левой двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и о подготовке к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
На месте крушения самолета соорудили импровизированный мемориал.