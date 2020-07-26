ВСУ "подтянули" резерв: в Минобороны пояснили суть перемирия и предупредили "Л/ДНР"

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения договоренностей и фиксирования этого при участии представителей ОБСЕ.

Такое заявление в комментарии "Укринформу" сделал министр обороны Украины Андрей Таран. Он указала на то, что этот режим не лишает военнослужащих ВСУ, в случае нарушения договоренностей со стороны "Л/ДНР", возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства.

"Вооруженные силы Украины будут соблюдать достигнутые политические договоренности и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками", – подчеркнул он.

Таран отметил, что Вооруженные силы будут адекватно реагировать не только на наступательные, но и провокационные действия боевиков, проведение диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданскому населению, повреждение или уничтожение инфраструктуры.

Для этого Генеральным штабом ВС Украины созданы соответствующие дополнительные резервы, добавил Таран.

По словам главы Минобороны, в эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля, заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности страны.

"Украинские воины присутствуют и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины", – подчеркнул министр обороны.

О режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня представители Украины, России и ОБСЕ договорились 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы.

Ранее OBOZREVATEL писал, как защитники Украины готовились к режиму перемирия на линии разграничения на Донбассе.