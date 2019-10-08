"Вернутся назад": в Минобороны озвучили опасный нюанс разведения сил

Запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время общения с журналистами, передает пресс-служба ведомства. "Украинские военные уйдут на расстояние, позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться назад", – сказал он.

Пресс-служба Минобороны

При этом Загороднюк отметил, что этот процесс может произойти только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения с обеих сторон.

Пресс-служба Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Луганской области после разведения войск в районе населенного пункта Золотое украинские военные покинут территорию, где расположено около 120 домохозяйств.

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