В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы Ан-26

Военный самолет Ан-26 ВСУ, который потерпел катастрофу в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, об этом заявил министр Андрей Таран во время общения с журналистами на месте трагедии.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", – сказал он.

По словам Тарана, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", – добавил глава Минобороны.

По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не сам двигатель, а один из его датчиков. Двигатель самолета имел в запасе больше пять тысяч летных часов до очередного ремонта.

Самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года, но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. В течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00. То есть, все шло по плану.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", – подытожил Таран.

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