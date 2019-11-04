Украина выдвинула России жесткое требование по захваченным кораблям: в чем суть

Украина выступила с официальным требованием к России — назвать место и время, когда можно будет забрать захваченные в Керченском проливе украинские боевые корабли.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту с соответствующей просьбой в российское внешнеполитическое ведомство. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко 4 ноября на совместном брифинге со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

"Действительно, я говорил о том, что мы готовы забрать эти корабли, более того, Министерство иностранных дел направило ноту (РФ. — Прим. Ред.), в которой просило назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли", — отметил Пристайко.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи ВВС

По его словам, после получения кораблей, он хотел бы убедиться, остались ли на них следы от обстрелов. А также, связана ли задержка по возврату с тем, что корабли ремонтируют, чтобы скрыть те самые следы.

Также Пристайко отметил, что украинская сторона давно была готова забрать свои судна.

"Никакой задержки с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли", — подчеркнул глава украинского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Они находились в московской тюрьме: их судили за "незаконное пересечение государственной границы России".

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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