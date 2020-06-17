В МИД сказали, где взять доказательства вины Ирана в катастрофе самолета МАУ
Даже не имея доступа к "черным ящикам", Украина может найти доказательства вины Ирана в атаке на самолет МАУ, потерпевший катастрофу в небе над Тегераном 8 января.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, информацию о трагических событиях можно получить со спутниковых снимков, а также записей с ракетных комплексов, из которых были нанесены удары по лайнеру.
"Мы должны быть искренними, что на "черных ящиках" свет клином не сошелся. Существуют спутниковые данные, подтверждающие факт сбивания Boeing двумя ракетами – потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, четко выделяется наличие двух отдельных сплавов. Должны быть аудио- и видеоданные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет. Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не случится, это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину", – считает замглавы МИД.
Енин также отметил, что сейчас в трех плоскостях происходят попытки манипулировать различными треками этого резонансного дела. Речь идет о техническом расследовании, уголовном расследовании и переговорном процессе.
"Переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; наработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов, и обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании. А если мы дойдем до суда – то и компенсации государству Украина, чьи интересы были затронуты" , – озвучил свою позицию дипломат.
По словам Енина, сейчас наблюдается очень обнадеживающая риторика иранской стороны, однако необходимо, чтобы она превратилась в реальные шаги.
Напомним, ранее Енин рассказал, что Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за сбивание пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ иранской ракетой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране изначально предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января председатель иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
31 мая появилась информация о том, что "черные ящики" не будут передавать Украине.
11 июня стало известно, что Иран решил передать "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" во Францию.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в страна добилась существенных сдвигов в переговорах с Ираном по поводу передачи "черных ящиков" самолета МАУ.
16 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что "черные ящики" сбитого в Иране украинского пассажирского самолета вскоре будут отправлены во Францию.