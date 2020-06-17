В МИД сказали, где взять доказательства вины Ирана в катастрофе самолета МАУ

Даже не имея доступа к "черным ящикам", Украина может найти доказательства вины Ирана в атаке на самолет МАУ, потерпевший катастрофу в небе над Тегераном 8 января.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, информацию о трагических событиях можно получить со спутниковых снимков, а также записей с ракетных комплексов, из которых были нанесены удары по лайнеру.

"Мы должны быть искренними, что на "черных ящиках" свет клином не сошелся. Существуют спутниковые данные, подтверждающие факт сбивания Boeing двумя ракетами – потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, четко выделяется наличие двух отдельных сплавов. Должны быть аудио- и видеоданные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет. Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не случится, это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину", – считает замглавы МИД.

Енин также отметил, что сейчас в трех плоскостях происходят попытки манипулировать различными треками этого резонансного дела. Речь идет о техническом расследовании, уголовном расследовании и переговорном процессе.

"Переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; наработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов, и обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании. А если мы дойдем до суда – то и компенсации государству Украина, чьи интересы были затронуты" , – озвучил свою позицию дипломат.

По словам Енина, сейчас наблюдается очень обнадеживающая риторика иранской стороны, однако необходимо, чтобы она превратилась в реальные шаги.

Напомним, ранее Енин рассказал, что Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за сбивание пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ иранской ракетой.

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