В МИД рассказали, как отвечают на агрессию России в Азовском море

Агрессии России в Азовском море Украина может противопоставлять только свои военные способности и международно-правовые механизмы.

Об этом заявил заместитель директора политического департамента МИД Украины Петр Бешта во время экспертной дискуссии в Киеве, посвященной обсуждению внешнеполитических итогов года. Его слова цитирует "Крым.Реалии".

"Вопрос Керченского пролива и Азовского моря – это вопросы оккупации Крыма. Есть один юридический факт: Крым оккупирован Россией. Как Украина может решить проблему? С моей точки зрения, факт оккупации для нас определяет два возможных пути, которые уже сейчас используются", – сказал он.

Агрессии России в Азовском море Украина противопоставляет свои военные способности

По его словам, первый путь предусматривает военные способности, над которым Украина работает вместе с НАТО.

"Как над усилением военных наших возможностей, так и над усилением присутствия НАТО в Черном море и в плане контроля за ситуацией", – отметил представитель МИД.

А во-вторых, противостояние осуществляется на международно-правовом поле.

"Это вопрос судебных исков, он в активной фазе и прогрессирует", – подчеркнул Бешта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе-сентябре 2019 года Россия активизировалась в Азовском море. Продолжительность искусственной задержки украинский судов возросла.

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