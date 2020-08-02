В МИД рассказали, что компенсации за сбитый Boeing выплатят в последнюю очередь

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он напомнил, что украинская прокуратура также осуществляет процессуальное руководство в рамках этого дела.

"Компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, увидит со стороны Ирана готовность завершить как техническое, так и уголовное расследование и привлечение виновных к ответственности", – заявил Енин.

Он подчеркнул, что размеры компенсаций будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны.

Енин также добавил, что украинская сторона удовлетворена тем, что Иран готов выполнять свои обязательства, в том числе по выплате компенсаций семьям погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране заявили о согласии выплатить компенсацию за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Однако это займет много времени. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.