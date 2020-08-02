МоваЯзык

Топ-темы:

В МИД рассказали, что компенсации за сбитый Boeing выплатят в последнюю очередь

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
968
Евгений Енин рассказал, когда Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ

Евгений Енин рассказал, когда Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ.

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он напомнил, что украинская прокуратура также осуществляет процессуальное руководство в рамках этого дела.

"Компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, увидит со стороны Ирана готовность завершить как техническое, так и уголовное расследование и привлечение виновных к ответственности", – заявил Енин.

Он подчеркнул, что размеры компенсаций будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны.

Енин также добавил, что украинская сторона удовлетворена тем, что Иран готов выполнять свои обязательства, в том числе по выплате компенсаций семьям погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране заявили о согласии выплатить компенсацию за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Однако это займет много времени. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

УкраинаКрушение украинского Boeing 737 в ИранеМинистерство иностранных дел УкраиныЕвгений Енин
Поделиться в Facebook
  2. Расследования