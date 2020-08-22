В МИД озвучили угрозу действий России в Крыму и Черном море

Дарья Дурова Расследования 00:01, 23.08.2020

Ключевой угрозой для Черноморского региона является милитаризация Россией украинского аннексированного Крыма.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она подчеркнула, что Крым является военной базой РФ, однако элемент безопасности, по ее мнению, "очень недооцененный и непроговоренный".

"Посмотрите, как Россия ведет себя в Крыму. В принципе все, что производится в Крыму, имеет одну цель – военную", – заявила Джапарова.

"Возможно, кому-то, кто поедет в Крым увидеть прекрасное Черное море, кажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры – то оно действительно есть, но цель развития этой инфраструктуры военная", – отметила сотрудница МИД.

Она добавила, что Россия тестирует военную технику и тренирует армию в Крыму, а потом перебрасывает их в том числе в регион Средиземноморья.

Украинская сторона на переговорах с партнерами, как отметила представительница Министерства иностранных дел, постоянно говорит о необходимости создания площадки для активного и оперативного отслеживания действий РФ в Крыму и Черном море.

"Для нас важно иметь платформу, где все эти последствия гибридные, классические и традиционные военные обсуждаются", – добавила замглавы министерства.

Эмине Джапарова.
Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее к украинскому побережью напротив Мариуполя на расстояние примерно 10 морских миль от берега (около 18,5 км) подошел катер ФСБ России "Мангуст".

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