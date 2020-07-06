В МИД назвали сроки расшифровки самописцев сбитого в Иране самолета МАУ

На расшифровку "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета, которые 20 июля доставят во Францию, понадобится до пяти дней.

Об этом 6 июля журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, Украина направит двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф.

"Они (французы) за собой зарезервировали пять дней. Но в принципе, достаточно день-полтора, в зависимости от сложности", – отметил Енин.

Заместитель главы МИД уточнил, что украинские эксперты пока еще не прибыли в Лион, куда должны доставить самописцы.

"Мы, безусловно, направляем наших двух экспертов, оттуда нам подтвердили готовность их принять. Сегодня утром иранцы тоже повторили свое приглашение, что они готовы принять этих двух экспертов. В то же время, пока они не приземлились в Лионе говорить о том, что "дело в шляпе" на данный момент рано, потому что мы помним, что в марте их (Ирана) представитель обещал сделать это на протяжении двух недель, а сейчас уже июль", – отметил замглавы МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.