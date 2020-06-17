В МИД назвали помеху введения миротворцев на Донбасс

Введение миротворцев на Донбасс возможно, но не обязательно – Боднар

В случае неуспешной реализации Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может вернуться к так называемому "Плану Б".

Он среди прочего предусматривает введение миротворческой миссии, но не обязательно. Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Идея о миротворцах крутилась несколько лет назад, она была поддержана участниками "нормандской четверки", кроме России", – пояснил он препятствие.

Замминистра добавил, что РФ даже не ответила на предложение украинской стороны, поскольку для Кремля базовой задачей было превратить Донбасс на "замороженный" конфликт.

Поэтому основным аргументом, на котором сейчас нужно настаивать Украине, считает он, должно быть выполнение безопасности условий и возвращение контроля над границей. Также, если это будет признано целесообразным, можно идти на вариант миротворческой миссии.

"Хотя давайте честно – у нас 6-й год все еще продолжается военная фаза международного российско-украинского конфликта. А миротворцы приходят тогда, когда мир уже установлен!" – резюмировал Боднар.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена использовать "наступательную дипломатию", чтобы заставить Россию прибегнуть к конструктивным шагам по оккупированному ею Донбассу. Он назвал три основных метода достижения цели в дипломатии.