В мэрию Одессы пришли с обысками

В Одесской мэрии в пятницу, 22 ноября, проходят обыски. Сотрудники СБУ, ГБР и Генпрокуратуры осуществляют следственные действия в главном здании мэрии на Думской площади и в помещении департамента финансов на улице Жуковского.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Думская. Причина обысков пока неизвестна.

Тем временем в пресс-службе мэрии сообщили, что городской голова Геннадий Труханов минувшей ночью перенес экстренную операцию и сейчас находится на больничном. Его состояние стабильное.

В мэрии Одессы проходят обыски (иллюстративное фото) Укринформ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по "делу Краяна", касающегося покупки здания для "Новой мэрии".

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