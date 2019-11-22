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22 ноября • обновлено в 15:27
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В мэрию Одессы пришли с обысками

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В Одесской мэрии в пятницу, 22 ноября, проходят обыски. Сотрудники СБУ, ГБР и Генпрокуратуры осуществляют следственные действия в главном здании мэрии на Думской площади и в помещении департамента финансов на улице Жуковского.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Думская. Причина обысков пока неизвестна.

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Тем временем в пресс-службе мэрии сообщили, что городской голова Геннадий Труханов минувшей ночью перенес экстренную операцию и сейчас находится на больничном. Его состояние стабильное.

В мэрии Одессы проходят обыски (иллюстративное фото)

В мэрии Одессы проходят обыски (иллюстративное фото)

Укринформ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по "делу Краяна", касающегося покупки здания для "Новой мэрии".

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Геннадий Труханов
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Смиковський Василь
Смиковський Василь
На мій погляд дуже мало високоінтелектуальних фахівців силових структур для такої видатної спецоперації!!!! До неї іще необхідно залучити Національну поліцію (в т.ч. КОРД), НАБУ, НАЗК та слідчих суддів із місцевого судів та виїзну трійку із антикорупційного суду.
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