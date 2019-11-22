В мэрию Одессы пришли с обысками

В Одесской мэрии в пятницу, 22 ноября, проходят обыски. Сотрудники СБУ, ГБР и Генпрокуратуры осуществляют следственные действия в главном здании мэрии на Думской площади и в помещении департамента финансов на улице Жуковского.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Думская. Причина обысков пока неизвестна.
Тем временем в пресс-службе мэрии сообщили, что городской голова Геннадий Труханов минувшей ночью перенес экстренную операцию и сейчас находится на больничном. Его состояние стабильное.
В мэрии Одессы проходят обыски (иллюстративное фото)
Укринформ
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по "делу Краяна", касающегося покупки здания для "Новой мэрии".
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