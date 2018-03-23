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К Кернесу нагрянули с массовыми обысками

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Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции пришли с рядом обысков в мэрию Харькова.

Как сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко, правоохранители нагрянули в один из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства", – написал он.

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facebook.com/lysenko.andrii

facebook.com/lysenko.andrii

facebook.com/lysenko.andrii

По его словам, целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

"Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства", – подчеркнул Лысенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ пришла с обысками к ряду журналистов.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Андрей Лысенко
Место
УкраинаХарьков
Объекты
Генеральная прокуратура УкраиныСлужба безопасности УкраиныНациональная полиция Украины
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