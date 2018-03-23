К Кернесу нагрянули с массовыми обысками

Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции пришли с рядом обысков в мэрию Харькова.
Как сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко, правоохранители нагрянули в один из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
"Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства", – написал он.
facebook.com/lysenko.andrii
facebook.com/lysenko.andrii
facebook.com/lysenko.andrii
По его словам, целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.
"Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства", – подчеркнул Лысенко.
Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ пришла с обысками к ряду журналистов.
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