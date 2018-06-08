В мэрии Черкасс погорели на растрате госсредств: кому объявили о подозрении

Чиновники Черкасского городского совета подозреваются в растрате более 3 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области. Указано, что открыто уголовное производство по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В связи с этим 7 июня одному из заместителей городского головы, заместителю начальника одного из департаментов Черкасского городского совета, частному предпринимателю и ее мужу сообщено о подозрении.

Первый заместитель мэра Игорь Волошин Прочерк

По информации местного издания "Викка", речь идет о первом заместителе мэра ("Батьківщина") Игоре Волошине, экс-депутате горсовета, предпринимателе Николае Бондаренко и его жене.

Также, пишут журналисты, подозрение вручили депутату (Партия свободных демократов) и экс-чиновнику Максиму Шадловскому.

Следствием установлено, что они, "по предварительному сговору между собой, с целью растраты бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей противоправной деятельности частного предпринимателя и ее мужа".

Суть преступления сводится к следующему, утверждают в прокуратуре:

"С частным предпринимателем указанные должностные лица в 2017 году от имени департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета заключили договоры поставки. Достоверно зная, что товар не закупался и не поставлялся, а следовательно, условия договора в действительности не выполнены, указанные должностные лица подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение, в результате чего за якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более как 3 млн 260 тыс. грн".

Теперь чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру.