В Мелитополе аварийно приземлился истребитель МиГ-29. Фото с места ЧП

В пятницу, 10 апреля, вечером на военном аэродроме в Мелитополе Запорожской области совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29 с бортовым номером 47 Воздушных сил ВС Украины.
Как сообщает Telegram-канал "Ранкова Зоря", пилот истребителя остался жив (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
МиГ-29
На опубликованных снимках видно, что корпус самолета находится на взлетной полосе.
Причины аварии пока не сообщаются.
Telegram/morgenxshtern
Telegram/morgenxshtern
Telegram/morgenxshtern
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.
Cтюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!