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11 апреля • обновлено в 08:28
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В Мелитополе аварийно приземлился истребитель МиГ-29. Фото с места ЧП

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В пятницу, 10 апреля, вечером на военном аэродроме в Мелитополе Запорожской области совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29 с бортовым номером 47 Воздушных сил ВС Украины.

Как сообщает Telegram-канал "Ранкова Зоря", пилот истребителя остался жив (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

МиГ-29

МиГ-29

На опубликованных снимках видно, что корпус самолета находится на взлетной полосе.

Причины аварии пока не сообщаются.

В Мелитополе аварийно приземлился истребитель МиГ-29

Telegram/morgenxshtern

В Мелитополе аварийно приземлился истребитель МиГ-29

Telegram/morgenxshtern

В Мелитополе аварийно приземлился истребитель МиГ-29

Telegram/morgenxshtern

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.

Cтюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета.

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Место
Украина Мелитополь
Теги
Вооруженные силы Украины самолет авария Авиакатастрофа
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Wick John
Wick John
Свиньи почему МиГ до сих не декоммунизирован?
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