Зрелище было жутким: выживший водитель рассказал подробности ДТП под Харьковом

Масштабное ДТП под Харьковом, в котором погибли четыре человека, потрясло многих украинцев. Подробности той трагедии OBOZREVATEL рассказал непосредственный участник, водитель микроавтобуса Renault Игорь Гряников.

В результате лобового столкновения мужчина получил переломы обоих ног и сейчас находится в больнице.

Подробнее - в нашем материале.

"Вынесло на мою полосу"

Было утро 14 января. Микроавтобус с пассажирами из Луганской и Донецкой области двигался по трассе Киев – Харьков – Довжанский. По словам Гряникова, недалеко от Чугуева на встречу ему на приличной скорости ехала легковушка Hyundai.

Ориентировочная схема ДТП

"В какой-то момент легковой автомобиль "схватил" обочину, после чего его вынесло на мою полосу. Я пытался сбросить скорость, но дорога была немного скользкой и я боялся, как бы не слететь в кювет, иначе последствия были бы еще страшнее. В итоге Hyundai развернуло, и я в него въехал. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь легковушки. Дальше помню смутно. Шок. Стон пассажиров. В той машине все насмерть", – рассказал Гряников.

В микроавтобусе в результате столкновения погибла девушка, еще девять человек получили травмы.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Помогали водители

По словам очевидцев, зрелище на месте ДТП было ужасным: трупы, кровь, рыдания пострадавших.

Первыми на помощь, по словам Гряникова, пришли проезжающие мимо водители, которые помогали вытаскивать из салонов пассажиров. Скорая и полиция также приехали быстро.

"Все это время я был зажат в кабине, покуда водитель скорой и полицейский не нашли монтировку и не освободили меня. Далее меня на носилках перенесли в скорую. Ее долго не отпускали, поскольку находившемуся на месте высокому начальству видимо нужны были отчеты", – сказал он.

ДТП под Харьковом

"Пересела на переднее сиденье"

Как узнал OBOZREVATEL, одной из жертв кровавой аварии стала 24-летняя пассажирка микроавтобуса Ксения Власова. По словам водителя микроавтобуса, девушка неоднократно ездила этим маршрутом.

"В этот раз она сидела в салоне, но потом пересела на переднее сиденье рядом со мной. Вроде вначале и пристегнулась, а потом уже не помню", – рассказал он.

Ксения погибла на месте аварии.

ДТП под Харьковом

Наши журналисты связались с перевозчиком Сергеем Шемердой. Мужчина заверил, что со всеми пассажирами микроавтобуса и их родственниками он держит связь. "Помогаем кому чем можем: кому лекарствами, кому просто воду привезли", – рассказал он OBOZREVATEL.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло из-за того, что водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на "встречку", где и столкнулся с микроавтобусом. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 января в Николаевской области в лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек. В одном из авто находилась семья, выжить удалось лишь 8-летней девочке.

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