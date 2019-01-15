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Зрелище было жутким: выживший водитель рассказал подробности ДТП под Харьковом

2.5тЧитать материал на украинском

Масштабное ДТП под Харьковом, в котором погибли четыре человека, потрясло многих украинцев. Подробности той трагедии OBOZREVATEL рассказал непосредственный участник, водитель микроавтобуса Renault Игорь Гряников.

В результате лобового столкновения мужчина получил переломы обоих ног и сейчас находится в больнице.

Подробнее - в нашем материале.

"Вынесло на мою полосу"

Было утро 14 января. Микроавтобус с пассажирами из Луганской и Донецкой области двигался по трассе Киев – Харьков – Довжанский. По словам Гряникова, недалеко от Чугуева на встречу ему на приличной скорости ехала легковушка Hyundai.

Ориентировочная схема ДТП

Ориентировочная схема ДТП

"В какой-то момент легковой автомобиль "схватил" обочину, после чего его вынесло на мою полосу. Я пытался сбросить скорость, но дорога была немного скользкой и я боялся, как бы не слететь в кювет, иначе последствия были бы еще страшнее. В итоге Hyundai развернуло, и я в него въехал. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь легковушки. Дальше помню смутно. Шок. Стон пассажиров. В той машине все насмерть", – рассказал Гряников.

В микроавтобусе в результате столкновения погибла девушка, еще девять человек получили травмы.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Помогали водители

По словам очевидцев, зрелище на месте ДТП было ужасным: трупы, кровь, рыдания пострадавших.

Первыми на помощь, по словам Гряникова, пришли проезжающие мимо водители, которые помогали вытаскивать из салонов пассажиров. Скорая и полиция также приехали быстро.

"Все это время я был зажат в кабине, покуда водитель скорой и полицейский не нашли монтировку и не освободили меня. Далее меня на носилках перенесли в скорую. Ее долго не отпускали, поскольку находившемуся на месте высокому начальству видимо нужны были отчеты", – сказал он.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

"Пересела на переднее сиденье"

Как узнал OBOZREVATEL, одной из жертв кровавой аварии стала 24-летняя пассажирка микроавтобуса Ксения Власова. По словам водителя микроавтобуса, девушка неоднократно ездила этим маршрутом.

"В этот раз она сидела в салоне, но потом пересела на переднее сиденье рядом со мной. Вроде вначале и пристегнулась, а потом уже не помню", – рассказал он.

Ксения погибла на месте аварии.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Наши журналисты связались с перевозчиком Сергеем Шемердой. Мужчина заверил, что со всеми пассажирами микроавтобуса и их родственниками он держит связь. "Помогаем кому чем можем: кому лекарствами, кому просто воду привезли", – рассказал он OBOZREVATEL.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло из-за того, что водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на "встречку", где и столкнулся с микроавтобусом. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 января в Николаевской области в лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек. В одном из авто находилась семья, выжить удалось лишь 8-летней девочке.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаХарьков
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украиныкриминал
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