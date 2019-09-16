Расплата? В Мариуполе застрелен убийца "киборгов"

В Мариуполе Донецкой области погиб отпущенный судом под домашний арест боевик "ДНР".

По информации источников OBOZREVATEL, ЧП произошло в понедельник, 16 сентября, около 11:50 на лестничной площадке многоквартирного дома.

На теле мужчины огнестрельные ранения. Источник утверждает, что это Роман Джумаев - уроженец Мариуполя, в прошлом программист. Некоторое время работал в Киеве, а в 2014-м приехал в Донецк и отправился прямиком к террористам - в их ряды. Штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.

Роман Джумаев - от боевика "Пятнашки" в "ДНР" до менеджера в Беларуси

Летом 2015 года через Россию выехал в Беларусь, где получил разрешение на работу (якобы был менеджером по продажам) и провел там почти год. В то время он был в розыске МВД и СБУ. У белорусских правоохранителей претензий к "понаехавшему" террористу не было. О Джумаеве в марте 2016-го писал и директор "Миротворца" Роман Зайцев.

В сентябре 2016-го Джумаев переехал в Россию. Пожаловался журналистам: "Да, пришлось переехать в Москву, поскольку в Беларуси я встретил слишком негативную реакцию окружающих".

В сентябре 2017 года попал в руки украинских силовиков в Марьинском районе Донецкой области при попытке перехода с оккупированной территории. Джумаев заявил, что хотел навестить родственников.

Пресс-центр СБУ тогда сообщил, что "житель Мариуполя в июне 2014 года добровольно присоединился к так называемой "интернациональной бригаде "Пятнашка". Оперативники спецслужбы задокументировали, что боевик, в частности, участвовал в штурме донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 года — в захвате Дебальцево".

Речь шла именно о Джумаеве, хотя силовики в соответствии с законом не назвали его имени.

С января 2018 года дело рассматривал Марьинский районный суд Донецкой области (г. Курахово).

Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без).

5 августа Октябрьский суд Мариуполя отпустил 28-летнего Романа Джумаева под домашний арест.

(Обновляется..)

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