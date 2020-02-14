Зарезал в отеле: в Мариуполе военного отправили в тюрьму за убийство сослуживца

Ильичевский районный суд города Мариуполя признал виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы военнослужащего, которого обвиняли в убийстве сослуживца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Соответствующее решение было вынесено в пятницу, 14 февраля.

Публичное обвинение по делу поддерживала военная прокуратура Мариупольского гарнизона. По версии следствия, указанный военнослужащий в ноябре 2018 в помещении отеля, где находился в увольнении, в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес своему знакомому военнослужащему не менее семи ударов ножом, от которых последний скончался.

В Мариуполе военного посадили за убийство сослуживца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине ветеран АТО убил своего друга и сослуживца из-за ссоры в авто.

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