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14 февраля • обновлено в 18:13
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Зарезал в отеле: в Мариуполе военного отправили в тюрьму за убийство сослуживца

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Ильичевский районный суд города Мариуполя признал виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы военнослужащего, которого обвиняли в убийстве сослуживца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Соответствующее решение было вынесено в пятницу, 14 февраля.

Публичное обвинение по делу поддерживала военная прокуратура Мариупольского гарнизона. По версии следствия, указанный военнослужащий в ноябре 2018 в помещении отеля, где находился в увольнении, в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес своему знакомому военнослужащему не менее семи ударов ножом, от которых последний скончался.

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В Мариуполе военного посадили за убийство сослуживца

В Мариуполе военного посадили за убийство сослуживца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине ветеран АТО убил своего друга и сослуживца из-за ссоры в авто.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Мариуполь
Тег
убийство
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hunt andres
hunt andres
Побратимы - оне такие)))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не может быть.Его убул сепар-снайпер.Подло.Из за угла.Ну или так же подло подорвал на мине.Украинские зольдатен-облико морале.
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