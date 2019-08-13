Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Убивали "киборгов" и хвастались: в Мариуполе суд отпустил террористов "ДНР"

3.1т Читать материал на украинском

Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку.

В сюжете телеканала СТБ отмечается, что один из них, Роман Джумаев, сам признавался в том, что воевал против Украины в составе группировки боевиков "Пятнашка". Более того, эта информация была обнародована оккупантом еще в 2016 году, когда, оказавшись в Беларуси, он дал интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако в 2017 году Джумаев решил приехать в гости к родным в Мариуполь, где и был задержан украинскими спецслужбами. Тогда Марьинский суд отпустил Джумаева, и преступник почти полгода спокойно жил в мирном городе, где даже открыл небольшую пиццерию. Особо цинично выглядит тот факт, что в ней он предлагал скидки участникам АТО.

Террорист "ДНР", которого отпустил суд Мариуполя

Террорист "ДНР", которого отпустил суд Мариуполя

Скриншот видео

Новости
Суд отпустил на свободу скандального террориста "ДНР". Фото

В связи с тем, что торговая точка была незаконной, Джумаева задержали во второй раз во время проверки его бизнеса. К тому же он напал на полицейского. Таким образом действия террориста Джумаева подпадают сразу под две статьи – террористическая деятельность и нападение на правоохранителя. Но в начале августа коллегия Октябрьского суда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.

Более того, тогда же суд отпустил домой еще одного пособника оккупантов – Сергея Костенюка. Он корректировал огонь террористов на позициях у Марьинки. Судьи решили отпустить террориста домой под залог порядка 150 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на свободу отпустили террориста Дмитрия Куприяна, который добыл тягач для перевозки "Бука", сбившего малайзийский лайнер МН17. Вместо пяти лет, которые должен был провести за решеткой, он отбыл полтора благодаря так называемому закону Савченко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бои за Донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Бои за Донецкий аэропорт
Место
Украина Мариуполь
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
45
0
Смешно
0
Интересно
20
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
нужно их просто отлавливать ночью в городе и ликвидировать...это сепарское отребье!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
оборотни в мантиях рулят! опг зеленского рулит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб ruslan, было опг овоща...потом было опг попрошаенко, сейчас опг зеленского....свiдомо МАНДАйнутая отара опг!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...