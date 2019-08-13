Убивали "киборгов" и хвастались: в Мариуполе суд отпустил террористов "ДНР"

Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку.

В сюжете телеканала СТБ отмечается, что один из них, Роман Джумаев, сам признавался в том, что воевал против Украины в составе группировки боевиков "Пятнашка". Более того, эта информация была обнародована оккупантом еще в 2016 году, когда, оказавшись в Беларуси, он дал интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако в 2017 году Джумаев решил приехать в гости к родным в Мариуполь, где и был задержан украинскими спецслужбами. Тогда Марьинский суд отпустил Джумаева, и преступник почти полгода спокойно жил в мирном городе, где даже открыл небольшую пиццерию. Особо цинично выглядит тот факт, что в ней он предлагал скидки участникам АТО.

Террорист "ДНР", которого отпустил суд Мариуполя Скриншот видео

В связи с тем, что торговая точка была незаконной, Джумаева задержали во второй раз во время проверки его бизнеса. К тому же он напал на полицейского. Таким образом действия террориста Джумаева подпадают сразу под две статьи – террористическая деятельность и нападение на правоохранителя. Но в начале августа коллегия Октябрьского суда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.

Более того, тогда же суд отпустил домой еще одного пособника оккупантов – Сергея Костенюка. Он корректировал огонь террористов на позициях у Марьинки. Судьи решили отпустить террориста домой под залог порядка 150 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на свободу отпустили террориста Дмитрия Куприяна, который добыл тягач для перевозки "Бука", сбившего малайзийский лайнер МН17. Вместо пяти лет, которые должен был провести за решеткой, он отбыл полтора благодаря так называемому закону Савченко.

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