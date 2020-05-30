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31 мая • обновлено в 01:44
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В Мариуполе 14-летняя школьница жестоко избила знакомую из-за парня. 18+

1.4т
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В Мариуполе несовершеннолетняя избила свою 13-летнюю знакомую из-за парня.

Нападение на камеру сняли подростки, которые были свидетелями инцидента, но в драку они не вмешивались. Ребята смеялись и комментировали происходящее. Роликом на странице в Facebook поделился пользователь Вячеслав Твердохлеб.

В Мариуполе школьница избила знакомую

В Мариуполе школьница избила знакомую

Скрин видео

Как написал он, драка произошла 27 мая. Предварительно, 14-летняя девушка обвинила школьницу, что та гуляет с ее парнем, передает mariupolnews.com.ua. Конфликт перерос в избиение.

Девочка-подросток била знакомую по лицу, а когда та упала, то пинала ногами.

Сотрудники Приморского отделения полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 126 УК "Побои и истязания". Нападавшей грозит штраф или до года исправительных работ.

Осторожно! Видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, ученица 7 класса из села Великодолинское под Одессой впала в алкогольную кому. Ее нашли без сознания посреди улицы.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Мариуполь
Теги
видео избили девочку Избили школьницу банда подростков пострадал ребенок Драка школа
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