В Мариуполе пьяный школьник избил бездомного и поджег его

Полиция задержала подозреваемого в избиении и поджоге бездомного в Мариуполе.

В Мариуполе 1 июля школьник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бездомного и поджег на нем одежду.

Об этом сообщается на сайте центрального отделения полиции города. Правоохранители уточнили, что такие действия он совершил ради развлечения, а затем спокойно отправился домой.

"Ради развлечения нетрезвый школьник избил бездомного мужчину, а затем поджег на нем одежду и как ни в чем не бывало отправился домой. На протяжение суток оперативники задержали подозреваемого", – сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, им оказался 37-летний бездомный мужчина.

Подростка 2005 года рождения задержали. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ст. 115 (покушение на убийство). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском метро подростки до потери сознания избили 20-летнего парня, который сделал им замечание из-за их поведения.