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19 декабря • обновлено в 23:46
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В Мариуполе произошло ДТП с авто военнослужащих: есть пострадавшие

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В четверг, 19 декабря, в Мариуполе столкнулись внедорожник военнослужащих Mitsubishi и микроавтобус Volkswagen.

Как рассказали свидетели аварии, автомобиль военных направлялся в сторону поселка Мангуш, а микроавтобус двигался по проспекту Мира, когда произошло ДТП. Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua.

В Мариуполе произошло ДТП с авто военнослужащих

В Мариуполе произошло ДТП с авто военнослужащих

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В результате столкновения у пассажирки Volkswagen сломался палец. Оба автомобиля получили повреждения. На место происшествия прибыли патрульные и скорая помощь.

ДТП в Мариуполе

ДТП в Мариуполе

0629.com.ua

ДТП в Мариуполе

ДТП в Мариуполе

0629.com.ua

ДТП в Мариуполе

ДТП в Мариуполе

0629.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Черниговской области вечером, 16 декабря, столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва. По разным оценкам, ранения получили 16 пассажиров. При этом три человека погибли.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Мариуполь
Тег
ДТП
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