В Мариуполе на синагогу напал мужчина с топором. Видео

В Мариуполе на синагогу напал мужчина с топором. JewishNews

В Мариуполе (Донецкая область) 28 июля неизвестный с топором совершил нападение на синагогу.

Инцидент произошел после утренней молитвы. Об этом сообщили на сайте Объединенной еврейской общины Украины со ссылкой на лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендла Коэна.

По его словам, неизвестный напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес тому несколько ударов. Тогда завязалась драка, и охраннику удалось обезоружить подозреваемого, который был примерно на 20 лет младше.

"Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут... В синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой", – подчеркнул раввин.

Отмечается, что подозреваемый, убегая, бросил в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом. По словам раввина, полиция уже "включилась в работу", занимается расследованием инцидента и поиском мужчины.

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