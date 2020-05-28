В Мариуполе мужчина выкинул женщину из окна и 7 лет скрывался от полиции: фото задержанного

В Мариуполе мужчина вытолкнул женщину из окна третьего этажа и, скрываясь от наказания, сбежал в Беларусь.

Преступление произошло в 2012 году. Было установлено, что в пьяной компании произошел конфликт и 23-летний мужчина вытолкнул женщину из окна. Потерпевшая получила многочисленные травмы, но выжила, сообщает пресс-служба ГУ НПУ Донецкой области.

Полиция открыла уголовное производство по ст.121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение), и направила дело в суд. Но подозреваемый сбежал из-под ареста на временно оккупированную территорию.

Задержанный украинец ГУ НПУ Донецкой области

"За время кочевой жизни человек изменил минимум две страны и около десятка городов. Не задерживался он и в арендованных квартирах, постоянно менял номера телефонов, даже с родными выходил на связь указанные дни. Считал это отличным планом маскировки в укрывательстве от правоохранительных органов. Однако мужчина не догадывался, что все это время находился "на мушке" полицейских, которые отслеживали каждый его шаг", – отмечено в сообщении.

Беглеца задержали в Беларуси в декабре 2019 года и в феврале экстрадировали в Украину. Украинцу грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в пьяной ссоре облили и подожгли мужчину.