В Мариуполе годовалый малыш выпал из окна на глазах у матери

В Мариуполе из окна второго этажа выпал малыш возрастом 1,4 года, который облокотился на москитную сетку.

Ребенок находился в комнате с мамой и ее знакомой, которая присматривала за мальчиком, сообщается на сайте Центрального отдела полиции. Женщина открыла окно, держа ребенка одной рукой и на мгновение отвернулась. В это время малыш выскользнул из рук и вместе с москитной сеткой выпал из окна. Мальчик получил многочисленные травмы.

Правоохранители напоминают, что ребенка не следует упускать из виду ни на минуту. Некоторые надеются, что москитная сетка спасет ребенка, но она не выдержит их веса, какой бы маленькой ни был малыш. Не стоит также надеяться, что она сильно замедлит скорость падения.

Москитная сетка опасна для детей УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве малыши также выпали из окон высоток из-за москитнкой сетки. Они чудом остались живы.

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