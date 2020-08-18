“Дед мороз” обстрелял охранника предприятия в Мариуполе

Неизвестный в костюме Деда Мороза обстрелял охранника металлургического комбината в Мариуполе. Коллаж

В Мариуполе неизвестный в шапке и искусственной бороде Деда Мороза несколько раз выстрелил по охраннику одного из предприятий города.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя. Инцидент произошел 17 августа в 11:30 в Кальмиусском районе города.

Злоумышленник сделал пять выстрелов в сторону 58-летнего местного жителя, после чего скрылся. В пострадавшего попало несколько пуль.

Как уточнило местное издание 0629 со ссылкой на собственные источники, мужчина получил ранения ягодиц. Его прооперировали медики. Состояние пострадавшего – стабильно тяжелое.

События происходили на территории КПП № 24 Металлургического комбината имени Ильича, который располагается вблизи железнодорожного переезда.

Как рассказали журналистам на условиях анонимности очевидцы, находившиеся на месте событий, стрелявший прятался за грузовым поездом.

"Он появился неожиданно и стал стрелять в охранника, хотя рядом находилось множество людей. Создавалось впечатление, что он стрелял прицельно. Затем также неожиданно исчез, воспользовавшись паникой", – сообщило издание.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Предварительно происшествие квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Полицейские обратились к гражданам с просьбой помочь установить личность злоумышленника.

Мужчина был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также на нем была искусственная борода и шапка Деда Мороза. Ее обнаружили неподалеку от места преступления.

Неизвестный в костюме Деда Мороза стрелял по охраннику меткомбмината (Пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя)

Злоумышленник исчез, воспользовавшись паникой (Пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье иностранец открыл стрельбу из пистолета, ранив своего оппонента. Происшествие произошло во дворе одного из жилых домов.

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