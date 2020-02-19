В Мариуполе автобус протаранил остановку с людьми: жуткий момент попал на видео

В среду, 19 февраля, в Мариуполе водитель автобуса "Богдан" протаранил остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали около 10 человек.

Подробности вопиющего ДТП рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Авария произошла около 11:00 утра на улице Светлой. Автобус "Богдан" под управлением водителя 1966 года въехал в остановку. Павильон был разгромлен, травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Мариуполе автобус протаранил остановку с людьми mrpl.city

В самой маршрутке пассажиров почти не было. Однако позже в сети сообщили о 10 пострадавших.

В Мариуполе автобус протаранил остановку с людьми mrpl.city

По предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

В Мариуполе автобус протаранил остановку с людьми mrpl.city

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В Мариуполе автобус протаранил остановку с людьми Нацполиция

В Мариуполе автобус протаранил остановку с людьми Нацполиция

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