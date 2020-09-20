В Мариуполе авто влетело в остановку с людьми: есть пострадавшие. Фото

Карина Бондаренко Расследования 13:36, 20.09.2020 Обновлено: 13:48, 20.09.2020

В Мариуполе Донецкой области утром 20 сентября автомобиль Ford Scorpio въехал в остановку с людьми.

В результате столкновения две женщины получили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Донецкой области.

На место происшествия по улице Гоголя прибыли правоохранители и медики. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

ДТП в Мариуполе.
Патрульная полиция в Донецкой области
Авто влетело в остановку.
Патрульная полиция в Донецкой области

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни, 23-летнего Евгения Ткачука. Хотя авария случилась еще в декабре 2019 года, подозреваемый до сих пор разгуливает на свободе, а суд откладывают, прошло только одно ознакомительное заседание.

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Расследования

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