В Мариуполе полиция задержала 19-летнюю безработную девушку во время продажи своего новорожденного ребенка за 400 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, девушка не состояла на медицинском учете как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять ребенка у себя.

По данным правоохранителей, девушка хотела купить квартиру и автомобиль. Для этого она два месяца подыскивала "клиентов", которые купят у нее мальчика.

Мать задержали при получении денег от покупателя. Ребенка же передали врачам в городскую детскую больницу.

Фото - прокуратура Донецкой области

Фото - прокуратура Донецкой области

Фото - прокуратура Донецкой области

Фото - прокуратура Донецкой области

В Мариуполе 19-летняя мать пыталась продать младенца за 400 тысяч

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области иностранец избил и привязал на цепь ребенка, но его мать отрицала издевательства.

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