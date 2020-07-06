В Макеевке при взрыве в доме погиб подросток, – СМИ

Во временно оккупированной Макеевке, Донецкой области, якобы от взрыва гранаты погиб 15-летний сын террориста "ДНР" Сергей Балабанов.

Как пишут "Ведомости Донбасса", происшествие случилось в микрорайоне "Зеленый" на пятом этаже одного из жилых домов.

Издание со ссылкой на сообщения в социальной сети сообщает, что взрыв был такой силы, что в двухкомнатной квартире вылетели стекла.

Телеграм-канал "В Макеевке" сообщил, что погибший 15-летний Сергей Балабанов учился в местной школе №50.

Сергей Балабанов

"Подорвал гранату у себя в квартире, пока мать была на работе, а бабушка отошла в магазин. К сожалению, парень скончался, как только его привезли в реанимацию", – говорится в сообщении.

На данный момент "власти" "ДНР" трагедию не прокомментировали.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве шести человек убитыми и троих ранеными. Четверо оккупантов погибли в результате подрыва боекомплекта в одном из блиндажей.