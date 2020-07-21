В Луцке со стрельбой захватили автобус с людьми: все подробности, фото и видео
В центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители. При себе у злоумышленника имеется оружие и взрывчатка, сообщили в пресс-службе полиции Волынской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – говорится в сообщении.
Судя по фото, в автобусе прострелены окна.
По информации местного издания "Суспільне", мужчина выдвинул правоохранителям свои условия на странице в социальной сети Twitter. Там он постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине". С заложником связываются по телефону.
Прямой эфир с места ЧП:
Новость дополняется...