В Луцке со стрельбой захватили автобус с людьми: все подробности, фото и видео

В центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители. При себе у злоумышленника имеется оружие и взрывчатка, сообщили в пресс-службе полиции Волынской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – говорится в сообщении.

Судя по фото, в автобусе прострелены окна.

В Луцке захватили автобус с людьми Teza

В Луцке захватили автобус с людьми suspilne.media

По информации местного издания "Суспільне", мужчина выдвинул правоохранителям свои условия на странице в социальной сети Twitter. Там он постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине". С заложником связываются по телефону.

В Луцке захватили автобус с людьми suspilne.media

В Луцке захватили автобус с людьми filolog1973 в Twitter

В Луцке захватили автобус с людьми filolog1973 в Twitter

В Луцке захватили автобус с людьми filolog1973 в Twitter

Движение в центре Луцка перекрыли Карта

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