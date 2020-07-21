В Луцке захватили автобус с людьми: СМИ пишут о стрельбе

В центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители. Свои требования злоумышленник опубликовал в социальной сети, пишет "Суспільне".

По словам начальника областного управления полиции Юрия Крошко, мужчина забаррикадировался в автобусе и совершал выстрелы. При себе у него имеется оружие и взрывчатка. Количество заложников устанавливается.

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