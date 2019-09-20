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20 сентября • обновлено в 10:47
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В Луцке вспыхнул военный госпиталь: фото и видео с места ЧП

1.6т Читать материал на украинском

В ночь на 20 сентября в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел масштабный пожар.

Как сообщает ГСЧС, огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа. Из больницы пришлось эвакуировать почти сотню человек.

Спасатели сообщили, что огонь возник около пол третьего ночи, а пламя охватило площадь около 500 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП сотрудники ГСЧС оперативно провели эвакуацию пациентов и персонала госпиталя.

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"В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пострадавших от пожара нет", – отмечено в сообщении.

Огонь был погашен около 5 утра. Всех пациентов разместили в Луцкой городской клинической больнице. Причина пожара устанавливается.

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

Перший

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

ГСЧС

Пожар в Луцке

Пожар в Луцке

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели эвакуировали 81 человека из Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы из-за пожара.

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Место
Украина Луцк
Теги
ГосЧС пожар
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