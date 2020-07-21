В Луцке террорист устроил пытки людям: среди заложников – раненный, беременная женщина и ребенок

Расследования 20:22, 21.07.2020 Обновлено: 20:26, 21.07.2020

Террорист из Луцка Максим Кривош (Максим Плохой) по состоянию на 20:20 уже 11 часов удерживает людей в заложниках в захваченном автобусе.

Как рассказал он по телефону львовскому телеканалу NTA, среди заложников есть раненный, беременная женщина и ребенок.

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Расследования

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